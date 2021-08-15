Кличко соболезнует в связи с гибелью мэра Павлова

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования в связи с гибелью своего коллеги Криворожского градоначальника Константина Павлова и призвал к оперативному, объективному и открытому расследованию дела.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова. Ассоциация городов Украины рассчитывает на оперативное, объективное и открытое расследование этого резонансного дела. Общество должно знать, что произошло на самом деле", - написал Кличко в телеграм-канале вечером в воскресенье.