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21:15 15.08.2021

Следствие рассматривает три версии гибели мэра Павлова

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Следствие рассматривает три версии гибели мэра Павлова

В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил директор коммуникаций Артем Шевченко.

"Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Украина24" в воскресенье вечером.

По его словам, необходимо провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной инцидента. Также нужно провести экспертизу оружия.

"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - подчеркнул спикер МВД.

По словам директора коммуникаций МВД, судебно-медицинская экспертиза оперативно установит причину смерти Павлова, а также характер ранения. Однако баллистическая экспертиза, которая изучит само оружие, может занять чуть больше времени.

"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более-менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - подытожил Шевченко.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи с этим инцидентом.

В Днепровской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о намерении добиваться расследования всех причин гибели Павлова.

Теги: #мэр #украина #мвд #гибель
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