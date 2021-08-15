Макрон созывает в понедельник Совет обороны по ситуации в Афганистане

Президент Франции Эмманюэль Макрон соберет в понедельник в полдень в формате видеоконференции Совет обороны, сообщили в воскресенье французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

При этом президентская канцелярия отметила, что Франция в настоящее время "делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность французов", всё ещё находящихся в Афганистане.

"Непосредственным и абсолютным приоритетом в ближайшие часы является безопасность французов, которых призвали покинуть Афганистан, а также работающего на месте французского и афганского персонала", - цитируют СМИ коммюнике Елисейского дворца.

Ранее в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о переносе французского посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы.

"Из-за чрезвычайно быстрой деградации ситуации с безопасностью в Афганистане, французское правительство приняло решение перенести свое посольство на территорию аэропорта Кабула", - говорится в заявлении французского министра иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

"Эти операции по методической эвакуации наших сограждан продолжаются недели и специальный рейс был зафрахтован с 16 июля в связи с многочисленными призывами министерства к нашим согражданам покинуть страну", - отмечается в заявлении.

При этом Ле Дриан подчеркнул, что "Франция не забывает тех, кто работал для нее". Он сообщил, что с мая благодаря заблаговременному планированию афганские служащие французских структур в Афганистане, которым могла угрожать смена режима в стране, принимались во Франции вместе с семьями. Всего более 600 человек.