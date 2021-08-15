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20:08 15.08.2021

Правоохранители сообщили о подозрении двум львовянам, участникам драки и избиения фотокорреспондента под зданием Офиса президента

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Правоохранители сообщили о подозрении двум львовянам, участникам драки и избиения фотокорреспондента под зданием Офиса президента

Правоохранители сообщили о подозрении двум львовянам, участникам драки и избиения фотокорреспондента интернет-издания под зданием Офиса президента накануне, им грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева в фейсбуке.

"Следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум лицам, избили представителя Интернет-издания. Нарушители сначала унижали, а затем нанесли телесные повреждения фотокорреспонденту. За содеянное им грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении.

"Нападающими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи по процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления", - рассказали в полиции.

Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За содеянное Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении.

Отмечается, что суд может учесть при вынесении приговора раскаяние, материальную компенсацию расходов на лечение журналиста.

В полиции подчеркнули, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения.

Ранее сообщалось, что по факту нанесения телесных повреждений журналисту неизвестными во время проведения акции у Офиса президента в субботу открыто уголовное производство

 

Теги: #офиспрезидента #фотокорр #подозреваемые #украина
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