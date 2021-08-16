16 августа: Какой сегодня праздник

16 августа, православные верующие отмечают Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

А в американском городе Мемфис проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли, певца и музыканта. Ежегодно тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис на неделю его памяти.

По народному календарю праздник Малинник, он же день памяти Антона Вихровея. Время сбора урожая малины и лесных орехов.

16 августа: Важные и интересные события в Украине и мире

1788 – Францию объявлено банкротом.

1804 – В Булонском лесу состоялось первое награждение орденом Почетного легиона.

1925 – На экраны вышел первый фильм Чарли Чаплина "Золотая лихорадка"

1965 — Первая катастрофа Boeing 727. Произошла на озере Мичиган. 30 человек погибли.

1985 — Певица Мадонна вышла замуж за Шона Пенна.

1991 — Иоанн Павел II начал первый за всю историю римских пап визит в Венгрию.

Народные приметы на 16 августа:

Какая погода 16 августа – такая будет и в октябре.

Сильный и холодный ветер – к морозной зиме, теплый – к мягкой и снежной.

Домашняя птица линять начала – к холодам.

Облака в одну линию на горизонте вытянулись – к сильному ветру.

Что не рекомендуют делать 16 августа:

Затевать генеральную уборку: "В доме чисто – в кошельке пусто".

У кого именины 16 августа?

Именины празднуют Антон, Кузьма