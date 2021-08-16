16 августа: Какой сегодня праздник
16 августа, православные верующие отмечают Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста
А в американском городе Мемфис проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли, певца и музыканта. Ежегодно тысячи поклонников короля рок-н-ролла съезжаются в Мемфис на неделю его памяти.
По народному календарю праздник Малинник, он же день памяти Антона Вихровея. Время сбора урожая малины и лесных орехов.
16 августа: Важные и интересные события в Украине и мире
1788 – Францию объявлено банкротом.
1804 – В Булонском лесу состоялось первое награждение орденом Почетного легиона.
1925 – На экраны вышел первый фильм Чарли Чаплина "Золотая лихорадка"
1965 — Первая катастрофа Boeing 727. Произошла на озере Мичиган. 30 человек погибли.
1985 — Певица Мадонна вышла замуж за Шона Пенна.
1991 — Иоанн Павел II начал первый за всю историю римских пап визит в Венгрию.
Народные приметы на 16 августа:
Какая погода 16 августа – такая будет и в октябре.
Сильный и холодный ветер – к морозной зиме, теплый – к мягкой и снежной.
Домашняя птица линять начала – к холодам.
Облака в одну линию на горизонте вытянулись – к сильному ветру.
Что не рекомендуют делать 16 августа:
Затевать генеральную уборку: "В доме чисто – в кошельке пусто".
У кого именины 16 августа?
Именины празднуют Антон, Кузьма