Разумков призвал к быстрому и объективному расследованию гибели мэра Павлова

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал к быстрому и объективному расследованию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

"Выяснение всех обстоятельств гибели должно быть быстрым, а следствие – беспристрастным и объективным", - написал Разумков на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи с этим инцидентом.

В Днепровской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о намерении добиваться расследования всех причин гибели Павлова.