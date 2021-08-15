Разумков призвал к быстрому и объективному расследованию гибели мэра Павлова
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал к быстрому и объективному расследованию гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.
"Выяснение всех обстоятельств гибели должно быть быстрым, а следствие – беспристрастным и объективным", - написал Разумков на своей странице в фейсбуке.
Как сообщалось, Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его смерти.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи с этим инцидентом.
В Днепровской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о намерении добиваться расследования всех причин гибели Павлова.