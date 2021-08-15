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19:03 15.08.2021

Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

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Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова, будет держать расследование под личным контролем.

"Завтра послушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога",- написал Зеленский в телеграм-канале.

Он отметил, что будет держать расследование под личным контролем и настаивать на регулярных отчетах правоохранителей.

 

Теги: #расследование #зеленский #правоохранители #павлов
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