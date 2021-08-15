Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова, будет держать расследование под личным контролем.

"Завтра послушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога",- написал Зеленский в телеграм-канале.

Он отметил, что будет держать расследование под личным контролем и настаивать на регулярных отчетах правоохранителей.