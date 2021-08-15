Зеленский соболезнует в связи с гибелью мэра Кривого Рога Павлова

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова.

"Ужасная новость - найден мертвым с огнестрельным ранением мэр Кривого Рога Константин Павлов. Искренние соболезнования близким", - написал Зеленский в микроблоге твиттер.

Он отметил, что инцидент активно расследуют и что он намерен в ближайшее время собрать руководителей правоохранительных органов для отчета о продвижении расселдования.

"На третьем месте - полиция и все необходимые специалисты. В ближайшее время соберу руководителей всех правоохранительных органов и заслушаю их доклады", - подчеркнул президент.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1426932811806777348