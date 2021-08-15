Рядом с телом мэра Кривого Рога Павлова лежало охотничье ружье – МВД

Рядом с телом найденного мертвым мэра Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардепа, члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова обнаружено охотничье ружье, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел в воскресенье.

"15 августа в 16.15 в городе Кривой Рог Днепропетровской области во дворе собственного домохозяйства найден мертвым с огнестрельным ранением (предварительно грудной клетки) Криворожский городской голова Константин Павлов, 1973 г. рождения. Рядом с телом находится охотничье ружье. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, ранее об убийстве Павлова сообщил народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, а также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский. Позже информацию подтвердили в Национальной полиции Украины.

СМИ сообщали, что Павлов, по предварительным данным, совершил самоубийство в собственном доме в с.Вольное Криворожского района Днепропетровской области, а рядом с его телом найдено ружье. На публикуемых в соцсетях снимках с места происшествия видно, что погибший лежит на пороге своего частного дома при открытых дверях.

Рабинович заявил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова. Марчевский сообщал, что Павлов найден с огнестрельным ранением в голову.