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18:17 15.08.2021

Президент Афганистана вылетел в Таджикистан - СМИ

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Президент Афганистана вылетел в Таджикистан - СМИ

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщило иранское агентство Tasnim.

Агентство опубликовало в Твиттер видео вылета Гани на самолете афганской авиакомпании Kam Air. Власти Таджикистана не комментируют это сообщение.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну.

"То, что бывший президент покинул страну, оставил народ и страну в таком состоянии, Бог ему судья, и народ даст ему оценку", - завил Абдулла в своем видеообращении к населению страны.

Он призвал жителей Кабула не подаваться панике, а талибов не входить в город до политического решения проблемы, "чтобы развитие ситуации не привело к потерям среди мирного населения, к нанесению ущерба им".

Он также призвал силы безопасности и обороны обеспечить безопасность жителей.

Теги: #афганистан #ашраф_гани
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