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17:39 15.08.2021

Мэр Кривого Рога Павлов, предварительно, совершил самоубийство в собственном доме – местные СМИ

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Мэр Кривого Рога Павлов, предварительно, совершил самоубийство в собственном доме – местные СМИ

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардеп, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов, наденный убитым в воскресенье, по предварительным данным совершил самоубийство, пишет местное издание "0564.ua".

"В селе Вольное, Криворожского района, в собственном доме погиб гороской глава Константин Павлов... В настоящее время у дома городского головы в селе Вольное находятся сотрудники полиции, СБУ. Дом мэра огражден пестрой лентой, работают правоохранители. По предварительной версии, произошло самоубийство. Сейчас выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении.

Факт гибели Павлова изданию потвердил экс-нардеп Андрей Гальченко, находящийся у места происшествия: "Пока ничего не ясно. Но факт, к сожалению", - сказал он.

К дому погибшего также подъехал его первый заместитель Константин Беликов и бывший городской голова Юрий Вилкул.

Издание ZN,UA пишет, что рядом с телом Павлова найдено ружье.

"По предварительным данным, в настоящее время полиция рассматривает две версии - убийство и самоубийство", - говорится в сообщении.

На публикуемых в соцсетях снимках с места происшествия видно, что погибший лежит на пороге своего частного дома при открытых дверях

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

 

Теги: #самоубийство #опзж #павлов #кривой_рог
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