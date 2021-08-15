Американских дипломатов перевозят вертолетами из посольства в Кабуле в аэропорт - СМИ

Дипломатов США в Афганистане в данный момент перевозят из посольства в Кабуле в международный аэропорт афганской столицы, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя властей США.

По его словам, в эвакуационной операции задействованы вертолеты. При этом ключевая группа дипломатов продолжит работу на территории аэропорта - настолько долго, насколько позволит обстановка в сфере безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле.

CNN отмечал, что, таким образом, американская администрация решила значительно ускорить процесс эвакуации дипломатов из Афганистана.

Агентство Khaama Press ранее передавало со ссылкой на источники, что в президентском дворце в Кабуле идут переговоры о передачи власти движению "Талибан". Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.