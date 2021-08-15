События

15:45 15.08.2021

Страны ЕС сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - ТВ

1 мин читать
Страны ЕС сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - ТВ

Из государств ЕС, представленных в Афганистане, поступает противоречивая информация, и они стараются показать, что нет никакой паники в связи с приходом боевиков "Талибана" в Кабул, сообщает в воскресенье телеканал "Франс 24".

Тем не менее, канал указывает на то, что признаки паники всё-таки имеются: некоторые европейские страны в настоящий момент эвакуируют сотрудников своих посольств и намерены их закрывать или обеспечить работу минимальным составом персонала.

В частности, "Франс 24" отметил, что такие планы рассматриваются Германией и Италией, к временному закрытию своего диппредставительства приступила Дания. По данным ТВ-канала, девять стран Европейского союза в настоящее время имеют свои посольства в Кабуле. Некоторые из них будут пытаться продолжить работу в сокращенном составе.

После заседания Совета НАТО в минувшую пятницу альянс заявил о сохранении своего дипломатического присутствия в Кабуле, там решено оставить гражданского представителя организации с его командой.

В ЕС, по сообщению "Франс 24", также опасаются наплыва в Европу афганских беженцев, в частности, через Турцию.

В интервью итальянской газете "Стампа" заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали настоятельность "полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе".

Теги: #ес #афганистан #беженцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 15.08.2021
СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

16:26 15.08.2021
Признаков присутствия талибов в Кабуле пока нет - CNN

Признаков присутствия талибов в Кабуле пока нет - CNN

15:53 15.08.2021
Американских дипломатов перевозят вертолетами из посольства в Кабуле в аэропорт - СМИ

Американских дипломатов перевозят вертолетами из посольства в Кабуле в аэропорт - СМИ

15:22 15.08.2021
В Кабуле идут переговоры между властями и представителями талибов

В Кабуле идут переговоры между властями и представителями талибов

14:07 15.08.2021
В "Талибане" заявили, что иностранцы в Кабуле должны либо уехать, либо зарегистрироваться - ТВ

В "Талибане" заявили, что иностранцы в Кабуле должны либо уехать, либо зарегистрироваться - ТВ

13:18 15.08.2021
Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, главой переходного правительства может стать экс-глава МВД - ТВ

Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия в ближайшие часы, главой переходного правительства может стать экс-глава МВД - ТВ

13:18 15.08.2021
Представители "Талибана" направились в президентский дворец в Кабуле для переговоров о передаче власти - СМИ

Представители "Талибана" направились в президентский дворец в Кабуле для переговоров о передаче власти - СМИ

12:34 15.08.2021
Глава МВД Афганистана анонсировал мирную передачу Кабула талибам

Глава МВД Афганистана анонсировал мирную передачу Кабула талибам

12:32 15.08.2021
В ряде иностранных посольств в Кабуле царит хаос из-за тех, кто желает получить визу и выбраться из страны - ТВ

В ряде иностранных посольств в Кабуле царит хаос из-за тех, кто желает получить визу и выбраться из страны - ТВ

12:10 15.08.2021
Казахстан не принимал решений по приему беженцев из Афганистана - МИД республики

Казахстан не принимал решений по приему беженцев из Афганистана - МИД республики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

Американских дипломатов перевозят вертолетами из посольства в Кабуле в аэропорт - СМИ

Взрыв газа в жилом доме в Днепре унес жизни двух человек – полиция

В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня независимости

Глава МВД Афганистана анонсировал мирную передачу Кабула талибам

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв газа в жилом доме в Днепре унес жизни двух человек – полиция

В Киеве на два дня приостановят вакцинацию из-за празднования Дня независимости

В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут кратковременные дожди с грозами

Талибы утверждают, что не намерены силой захватывать Кабул, ведутся переговоры по мирной сдаче города - заявление

США призвали талибов не входить в Кабул вплоть до завершения эвакуации более 10 тыс. американцев - СМИ

Более 300 человек стали жертвами землетрясения на Гаити

Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана

США призвали талибов не входить в Кабул вплоть до завершения эвакуации более 10 тыс. американцев

Более 300 человек стали жертвами землетрясения на Гаити

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 76 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА