Взрыв газа в жилом доме в Днепре унес жизни двух человек – полиция

Два человека погибли в результате взрыва в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на ул.Шмидта в Центральном районе г.Днепр в воскресенье, сообщается на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

Информация о взрыве поступила правоохранителям в 8:49. "В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по п.1 ч.2 ст.115 (с пометкой - несчастный случай) и ч.2 ст.367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли мужчина и женщина 1980 и 1961 г.р. соответственно.

В ведомстве сообщают о возникшем пожаре в доме площадью 10 кв.м.: загорелась мебель и домашние вещи. Пожар был локализован в 9:01 и ликвидирован в 9:31.

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