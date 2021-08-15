Представители "Талибана" направились в президентский дворец в Кабуле для переговоров о передаче власти - СМИ

Переговорщики от движения "Талибан" находятся на пути в президентский дворец в Кабуле для обсуждения подготовки к смене власти, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителя афганских властей.

Он заявил на условиях анонимности, что цель переговоров - мирная передача власти от нынешнего афганского правительства движению "Талибан".

Тем временем, телеканал Sky news сообщает о бегстве из столицы людей, которые ранее тысячами перебирались в Кабул из разных провинций страны, спасаясь от наступающих талибов.

Ранее в воскресенье министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана талибам мирно. В свою очередь талибы выступили с официальным заявлением, в котором также объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".