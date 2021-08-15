В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут кратковременные дожди с грозами

Перемещение жаркой и сухой воздушной массы с Балан будет в понедельник определять погоду большей части территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.

16 августа в большинстве областей Украины без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 16-18°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 августа самая высокая температура была зафиксирована на отметке 36,2 градусов тепла в 2008 году, самая низкая 5,1 градусов выше ноля в 1884 году.

Во вторник в западных, днем и в Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, в западных областях 21-26°.

В Киеве 17 августа ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°.

15 августа по состоянию на 8.00 температура воды в Черном и Азовском море была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 24°.