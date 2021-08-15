События

12:32 15.08.2021

В ряде иностранных посольств в Кабуле царит хаос из-за тех, кто желает получить визу и выбраться из страны - ТВ

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Ряд иностранных посольств в Кабуле столкнулся с наплывом афганских граждан, пытающихся выбраться из Афганистана на фоне информации о том, что боевики движения "Талибан" вошли в Кабул, сообщает телеканал Sky news.

По данным корреспондента телеканала с места событий, особенное скопление людей наблюдается в дипмиссиях Турции и Ирана, где тысячи афганцев стараются получить визу и покинуть страну.

Кроме этого, большие очереди скопились в международном аэропорту Кабула на коммерческие авиарейсы: ранее агентство Associated Press сообщало, что поскольку талибы захватили все погранпереходы на афганских границах, этот аэропорт остался единственным способом выбраться из страны, минуя талибов.

Однако, по словам корреспондента, многие афганцы смирились с тем, что им не удастся выбраться из страны. Другие заявляют, что они просто хотят мира, и если талибы возьмут власть мирным путем, разницы с нынешним афганским правительством не будет.

Sky news также сообщает, что эвакуируемым из Кабула британским подданным выделяют места на военных самолетах, которые пока что полностью заполнены.

Ранее движение "Талибан" выступило с официальным заявлением, в котором объявило, что его отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

"До завершения переходного процесса безопасность города Кабула перекладывается на другую сторону, которую необходимо поддерживать", - говорится в документе.

Отмечается, что талибы не "намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям". "Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну", - говорится в заявлении.

Между тем администрация президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани заверила жителей Кабула, что ситуация в столице находится под контролем национальных и международных сил.

Теги: #афганистан #талибы
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