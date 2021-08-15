Казахстан не принимал решений по приему беженцев из Афганистана - МИД республики

В МИД Казахстана назвали недостоверной распространяемую в соцсетях информацию о якобы достигнутом соглашении о временном приеме граждан Афганистана, которые работали на правительство США.

"На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно", - сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что якобы Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди окончательные детали процесса приема 2 тыс. беженцев из Афганистана.