США призвали талибов не входить в Кабул вплоть до завершения эвакуации более 10 тыс. американцев - СМИ

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с призывом к движению "Талибан" не входить в Кабул, пока из афганской столицы не эвакуируют американских граждан и прочих лиц, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного высокопоставленного представителя властей США, Халилзад - глава американской делегации на мирных переговорах в Дохе с талибами - указал на необходимость эвакуировать свыше 10 тыс. граждан США, включая американских граждан афганского происхождения, а также сотрудников посольства, переводчиков и других афганцев, работавших на американскую администрацию.

В ответ представители талибов потребовали от США прекратить авиаудары по их боевикам.

В свою очередь The New York Times отмечает, что неясно, как быстро у США получится завершить эвакуацию из Кабула, и возможно ли это вообще.

Тем временем, по данным агентства Associated Press (AP), ранее в Кабуле можно было увидеть, как бронированные джипы дипмиссии США выезжали из района посольства. Несколько часов спустя на территорию посольства стали садиться военные вертолеты США.

Однако, по данным AP, власти США пока не подтверждали начало эвакуации персонала посольства.

Два американских военных источника сообщили агентству на условиях анонимности, что посольские сотрудники начали в срочном порядке сжигать секретные документы.

Парки и площади Кабула заполонили тысячи афганцев, оставшихся без крыши над головой из-за боевых действий. AP отмечает, что, хотя Кабул в воскресенье выглядит спокойным, однако некоторые банкоматы перестали выдавать валюту, поскольку сотни жителей начали в экстренном порядке снимать свои накопления.

В связи с быстрым продвижением боевиков "Талибан" к Кабулу западные страны активизировали эвакуацию своих посольств. По оценкам военных экспертов, аэропорт Кабула может быть захвачен талибами раньше, чем предполагалось.

Для обеспечения безопасности эвакуации посольства президент США Джо Байден поручил направить в Афганистан 5 тыс. военных. Ранее планировалось, что эту задачу будут выполнять 3 тыс. морских пехотинцев и солдат сухопутных войск. Часть из них уже прибыла в Кабул.

Великобритания для этих же целей направляет в Афганистан 600 своих военнослужащих.

В воскресенье стало известно, что талибы взяли под свой контроль афганский город Джелалабад: До этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

Талибы в субботу заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки. Ранее в воскресенье утром талибы объявили, что в ночь с субботы на воскресенье под их контроль перешли еще два провинциальных центра.