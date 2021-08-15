Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана

К движению "Талибан" в воскресенье полностью перешел контроль над пограничными переходами между Афганистаном и соседними с ним странами, сообщает агентство Associated Press (AP).

В воскресенье боевики заняли самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам. В свою очередь глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад сообщил местным СМИ, что после захвата КПП талибами Пакистан прекратил движение через границу.

AP отмечает, что на фоне успехов талибов те жители Кабула, кто может позволить купить себе авиабилеты, собрались в международном аэропорту Кабула, который теперь стал единственным способом выбраться из Афганистана за рубеж.

Накануне "Талибан" обнародовал заявление, в котором пообещал, что его бойцы не будут входить в дома сограждан или вмешиваться в коммерческие дела. Также талибы предложили "амнистию" тем, кто работал с правительством Афганистана или иностранными войсками.

"Исламский Эмират (Афганистана - ИФ) снова заверяет всех своих граждан, что он как всегда будет защищать их жизни, собственность и честь, и создаст мирную и безопасную обстановку для своего возлюбленного народа. В связи с этим никому не следует бояться за свою жизнь", - цитирует AP выдержки из заявления агентства.

В воскресенье стало известно, что талибы взяли под свой контроль афганский город Джелалабад: до этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

Талибы в субботу заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки. Ранее в воскресенье утром талибы объявили, что в ночь с субботы на воскресенье под их контроль перешли еще два провинциальных центра.