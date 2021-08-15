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09:46 15.08.2021

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 76 тыс. человек

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В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 76 тыс. человек

В течение суток 14 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 76 148 человек, при этом первую прививку получили 46 371 украинец, еще 29 777 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в воскресенье.

"В течение суток работали: 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов прививки; 376 центров вакцинации", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу – 4 691 018 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 409 698 прививок", - отметили в Минздраве.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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