События

08:46 15.08.2021

Не менее 20 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с газом в Ливане

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Не менее 20 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с газом в Ливане

Жертвами взрыва автоцистерны с газом в Ливане стали не менее 20 человек, еще семеро получили ранения, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливанский Красный крест.

Взрыв произошел в районе Аккар. По сообщению телеканала, в публикуемых в социальных сетях видеороликах видно, как несколько машин скорой помощи прибыли на место взрыва и оказывают помощь пострадавшим.

В сообщении также говорится, что 22 подразделения ливанского Красного креста были задействованы для оказания помощи пострадавшим.

"Наши команды работают над транспортировкой тел погибших и раненых в больницы", - информировал ливанский Красный крест в твиттере.

Теги: #взрыв #автоцистерна #жертвы #ливан
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