За минувшие сутки и с начала текущих на Донбассе соблюдается режим тишины

За минувшие сутки субботы и с начала текущих суток воскресенья российские наемники на Донбассе соблюдают режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки 14 августа и по состоянию на 7:00 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.