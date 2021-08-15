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08:29 15.08.2021

За минувшие сутки и с начала текущих на Донбассе соблюдается режим тишины

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За минувшие сутки и с начала текущих на Донбассе соблюдается режим тишины

За минувшие сутки субботы и с начала текущих суток воскресенья российские наемники на Донбассе соблюдают режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки 14 августа и по состоянию на 7:00 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Теги: #оос #сводка
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