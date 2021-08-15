В Украине за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 238 человек, 17 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 695 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 238 человек, 17 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 14 августа 2021 в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 569 человек; летальных случаев - 17; выздоровели - 238 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаев заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19. 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа - о 1054 новых случаях заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 265 912 человек, выздоровели 2 196 912 человек, летальных случаев - 53 255.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.