В США полностью вакцинированы 168 млн человек

В Соединенных Штатах по состоянию на утро минувшей субботы от COVID-19 полностью привиты 168 млн 90 тыс. 925 человек, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Одну из положенных двух доз вакцин от коронавируса получили по меньшей мере 197 млн 685 тыс. 48 жителей, информировали CDC.

Отмечается, что потребителям доставлены 335 млн 768 тыс. 825 доз.

В США для вакцинации населения используются вакцины Moderna и Pfizer, предусматривающие введение двух доз, а также одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

По данным CDC, с начала пандемии в США выявлено 36 млн 556 тыс. 516 случаев заражения коронавирусом, рост за стуки составил 140 тыс. 144. От последствий инфекции скончался 618 тыс. 591 человек, что на 804 больше, чем днем ранее.