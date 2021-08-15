События

07:25 15.08.2021

Талибы взяли под контроль город Джелалабад

2 мин читать
Талибы взяли под контроль город Джелалабад

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль афганский город Джелалабад, сообщают СМИ, ссылаясь на официальных представителей Афганистана и соответствующие заявления талибов.

До этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

Талибы в субботу заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки.

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - говорится в официальном заявлении движения, обнародованном в субботу вечером.

В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были захвачены моджахедами во всех провинциях".

В связи с быстрым продвижением бооевиков "Талибан" к Кабулу западные страны активизировали эвакуацию своих посольств. По оценкам военных экспертов, аэропорт Кабула может быть захвачен талибами раньше, чем предполагалось.

Издание Sunday Telegraph сообщило, что британский посол в Афганистане в связи с растущей угрозой захвата талибами Кабула в воскресенье вечером может вернуться на родину.

В свою очередь, Sunday Times, ссылаясь на источники из правительственных структур, пишет, что Великобритания после эвакуации посольства может закрыть свою дипмиссию в Афганистане.

Издание Politico информировало, что Пентагон приступил к планированию операции по эвакуации из Кабула всего состава американского посольства.

Также сообщается, что Центральное командование вооруженных сил США считает полную эвакуацию посольства "неизбежной".

Ранее в Вашингтоне было объявлено об эвакуации части сотрудников дипмиссии, а также афганцев, которые тесно сотрудничали с американскими структурами во время их пребывания в Афганистане.

Газета писала, что в связи с приближением талибов к Кабулу сотрудникам посольства пятницу было приказано начать уничтожение документов и оборудования.

Для обеспечения безопасности эвакуации посольства президент США Джо Байден санкционировал направить в Афганистан 5 тыс. военных. Ранее планировалось, что эту задачу будут выполнять 3 тыс. морских пехотинцев и солдат сухопутных войск. Часть из них уже прибыла в Кабул.

Великобритания для этих же целей наплавляет в Афганистан 600 своих военнослужащих.

Теги: #город #афганистан #контроль #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:47 15.08.2021
Армия США ответит, если подвергнется нападению талибов

Армия США ответит, если подвергнется нападению талибов

02:25 15.08.2021
Талибы заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки

Талибы заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки

20:34 14.08.2021
Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

10:10 14.08.2021
Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

07:48 14.08.2021
Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

07:30 14.08.2021
Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

06:16 14.08.2021
Байден обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем, министром обороны и советником по нацбезопасности - Белый дом

Байден обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем, министром обороны и советником по нацбезопасности - Белый дом

05:15 14.08.2021
Афганистан, отношения со странами Персидского залива и Китаем - в повестке встреч министров обороны и глав МИД ЕС

Афганистан, отношения со странами Персидского залива и Китаем - в повестке встреч министров обороны и глав МИД ЕС

02:58 14.08.2021
Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

22:55 13.08.2021
Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вблизи Говерлы продолжается поиск потерявшегося ребенка, к поискам привлечено 156 человек и 3 собаки

Во время акции под ОП неизвестные избили журналиста, открыто уголовное производство

Пять российских военных и трое граждан Турции погибли в результате катастрофы самолета Бе-200

Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Вблизи Говерлы продолжается поиск потерявшегося ребенка, к поискам привлечено 156 человек и 3 собаки

15 августа: Какой сегодня праздник

"Нибулон" анонсировал прибытие в Киев баржи с 350 тоннами херсонских арбузов после 20 августа

Азербайджан показал двукратный суточный рост заражений COVID-19

В суд направлен обвинительный акт в отношении "замминистра информации "ДНР"

Партия "Национальный корпус" заявила о принесенных извинениях перед пострадавшим во время акции под ОП фотокорреспондентом

Во Франции против "санитарных паспортов" протестовали около 215 тыс. человек

Алиев ожидает, что Россия не станет вооружать Армению

Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей 12-го Одесского международного кинофестиваля

Вблизи Говерлы продолжаются поиски малолетнего ребенка, который отстал от туристической группы и заблудился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА