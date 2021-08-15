Талибы взяли под контроль город Джелалабад

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль афганский город Джелалабад, сообщают СМИ, ссылаясь на официальных представителей Афганистана и соответствующие заявления талибов.

До этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

Талибы в субботу заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки.

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - говорится в официальном заявлении движения, обнародованном в субботу вечером.

В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были захвачены моджахедами во всех провинциях".

В связи с быстрым продвижением бооевиков "Талибан" к Кабулу западные страны активизировали эвакуацию своих посольств. По оценкам военных экспертов, аэропорт Кабула может быть захвачен талибами раньше, чем предполагалось.

Издание Sunday Telegraph сообщило, что британский посол в Афганистане в связи с растущей угрозой захвата талибами Кабула в воскресенье вечером может вернуться на родину.

В свою очередь, Sunday Times, ссылаясь на источники из правительственных структур, пишет, что Великобритания после эвакуации посольства может закрыть свою дипмиссию в Афганистане.

Издание Politico информировало, что Пентагон приступил к планированию операции по эвакуации из Кабула всего состава американского посольства.

Также сообщается, что Центральное командование вооруженных сил США считает полную эвакуацию посольства "неизбежной".

Ранее в Вашингтоне было объявлено об эвакуации части сотрудников дипмиссии, а также афганцев, которые тесно сотрудничали с американскими структурами во время их пребывания в Афганистане.

Газета писала, что в связи с приближением талибов к Кабулу сотрудникам посольства пятницу было приказано начать уничтожение документов и оборудования.

Для обеспечения безопасности эвакуации посольства президент США Джо Байден санкционировал направить в Афганистан 5 тыс. военных. Ранее планировалось, что эту задачу будут выполнять 3 тыс. морских пехотинцев и солдат сухопутных войск. Часть из них уже прибыла в Кабул.

Великобритания для этих же целей наплавляет в Афганистан 600 своих военнослужащих.