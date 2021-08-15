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05:55 15.08.2021

Азербайджан показал двукратный суточный рост заражений COVID-19

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Азербайджан показал двукратный суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3508 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 365 009, сообщил в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 769 случаях заражения коронавирусом.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 138 человек, вылечились 338 279 человек.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 195 064 тестов на COVID-19.

Теги: #статистика #коронавирус #азербайджан
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