Армия США ответит, если подвергнется нападению талибов

Президент США Джо Байден предупредил, что американские военные будут готовы дать решительный ответ в случае нападения на них мятежников из движения "Талибан" в Афганистане.

"Мы предупредили представителей талибов в Дохе, что в случае любых их действий в Афганистане, ставящих под угрозу наши людей и нашу миссию, мы дадим быстрый и сильный военный ответ", - говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.

Байден отметил, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена оказывать поддержку президенту Афганистана Ашрафу Гани "и другим афганским политическим лидерам в то время, как они стремятся остановить кровопролитие и добиться политического решения кризиса. Госсекретарь Блинкен также будет контактировать с ключевыми региональными игроками".

Президент США в очередной раз подтвердил, что не намерен оставлять американские войска на афганской территории. "Я стал четвертым президентом, командующим войсками США в Афганистане. Нас было два республиканца и два демократа. И я не хотел бы и не буду "передавать" эту войну пятому президенту", - заявил он.

За последние дни талибы добились колоссальных успехов, установив контроль уже более чем над 20 из 34 афганских провинций. Талибы удерживают все крупные города страны, кроме Кабула. Сама афганская столица постепенно оказывается в создаваемом талибами кольце окружения. Передовой отряд талибов в субботу был замечен всего в 11 км от окраин Кабула.

Как сообщалось, издание The Hill утверждает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что талибы неизбежно захватят Кабул.

В международный аэропорт Кабула ранее на этой неделе начали прибывать американские военные. Их задача - помочь эвакуировать иностранцев, а также - афганских граждан, получивших убежище за границей.

The Washington Post пишет, что Вашингтон надеется убедить талибов не начинать бои против американских сил и дождаться, пока те завершат эвакуацию людей.

"Послание США к талибам заключается в том, что если те воздержатся от прямой конфронтации с более 3 тыс. американских военных, прибывающих к Кабул, и дождутся завершения эвакуации, то это повысит шансы того, что мировое сообщество и сами афганцы не будут возражать против входа сил "Талибана" в столицу Афганистана", - пишет газета.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в этой стране на фоне масштабного военного наступление боевиков "Талибана".

Изначально США и их союзники планировали до конца августа завершить вывод своих сил из Афганистана. Однако очень быстрое продвижение талибов полностью изменило ситуацию. Некоторые западные страны на время вновь перебросили войска в Кабул, чтобы помочь эвакуировать оттуда иностранца и тех афганцев, которым предоставили убежище за рубежом.

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину. Военные этих стран охраняют аэропорт Кабула.