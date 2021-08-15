События

02:25 15.08.2021

Талибы заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки

2 мин читать
Талибы заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки

Движение "Талибан" заявило, что в субботу под его контроль перешли центры в девяти провинциях в Афганистане.

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - говорится в официальном заявлении движения, обнародованном в субботу вечером.

В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были захвачены моджахедами во всех провинциях".

Экс-губернатор провинции Балх, один из лидеров партии Исламское Общество (Джамияти Ислами, объединяет преимущественно таджикское и фарсиязычное население Афганистана) Ата Мухаммад Нур заявил, что регион был захвачен талибами в результате заговора.

"В результате (...) заговора все правительственные объекты и силы были переданы талибам. Размах этого заговора был велик и глубок, они хотели заманить в ловушку маршала Абдула Рашида и меня", - сообщил он в фейсбуке.

"Наша борьба на этом не заканчивается", - добавил Ата Мухаммад Нур, выразив благодарность жителям Балха, поддерживающим сопротивление.

Ранее сообщалось, что в субботу талибы захватили города Шаран (столица провинции Пактика, расположена в 200 км от Кабула) и города Асадабад - столицу провинции Кунар, расположенную в 235 км от Кабула.

Таким образом, под контролем талибов теперь находится примерно две трети афганской территории.

Боевики в субботу активно действовали в провинции Логар, к югу от Кабула. Передовые силы "Талибана" были замечены всего в 11 км от афганской столицы. В то же время, сообщений о серьезных попытках талибов начать штурм столицы не поступало.

Западные СМИ отмечают, что боевики постепенно окружают Кабул. В самом городе, по сообщению BBC, крайне загружен международный аэропорт: иностранцы, а также получившие право на убежище за рубежом афганцы спешат покинуть Афганистан.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в стране на фоне масштабного военного наступление боевиков "Талибана".

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.

Теги: #территория #афганистан #контроль #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:34 14.08.2021
Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

10:10 14.08.2021
Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

07:48 14.08.2021
Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

07:30 14.08.2021
Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

06:16 14.08.2021
Байден обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем, министром обороны и советником по нацбезопасности - Белый дом

Байден обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем, министром обороны и советником по нацбезопасности - Белый дом

05:15 14.08.2021
Афганистан, отношения со странами Персидского залива и Китаем - в повестке встреч министров обороны и глав МИД ЕС

Афганистан, отношения со странами Персидского залива и Китаем - в повестке встреч министров обороны и глав МИД ЕС

02:58 14.08.2021
Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

22:55 13.08.2021
Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

21:29 13.08.2021
Военный вариант решения афганской проблемы пока не рассматривается - Джонсон

Военный вариант решения афганской проблемы пока не рассматривается - Джонсон

19:04 13.08.2021
НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во время акции под ОП неизвестные избили журналиста, открыто уголовное производство

Пять российских военных и трое граждан Турции погибли в результате катастрофы самолета Бе-200

Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Национальный корпус" заявила о принесенных извинениях перед пострадавшим во время акции под ОП фотокорреспондентом

Во Франции против "санитарных паспортов" протестовали около 215 тыс. человек

Алиев ожидает, что Россия не станет вооружать Армению

Зеленский поздравил участников, организаторов и гостей 12-го Одесского международного кинофестиваля

Вблизи Говерлы продолжаются поиски малолетнего ребенка, который отстал от туристической группы и заблудился

Во время акции под ОП неизвестные избили журналиста, открыто уголовное производство

Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции у ОП

С начала суток на Донбассе обстрелов не было

Глава МВД поблагодарил правоохранителей и медиков за работу во время субботней акции в центре Киева

"Уволили задним числом". Российские наемники ликвидировали ефрейтора, убившего спьяну семь человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА