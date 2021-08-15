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00:51 15.08.2021

Во Франции против "санитарных паспортов" протестовали около 215 тыс. человек

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Во Франции против "санитарных паспортов" протестовали около 215 тыс. человек

По данным французского министерства внутренних дел, в манифестациях против "санитарных паспортов" во Франции в субботу приняли участие 214 845 человек.

В прошлую субботу властями была объявлена цифра в 237 тыс. участников.

На улицы Парижа в этот раз вышли 13 900 манифестантов, тогда как 7 августа в столице протестовали 17 тыс. человек.

В целом во Франции состоялись 217 акций протеста. По предварительным данным, произведено 11 задержаний. Один правоохранитель получил легкое ранение.

Три манифестации, организованные во французской столице различными политическими и общественными силами, проходили в целом в мирной обстановке, но все же в конце акции при попытке полиции освободить дорогу от сторонников партии "Патриоты" Флориана Филиппо в стражей порядка полетели бутылки, и те ответили распылением слезоточивого газа, свидетельствует корреспондент "Фигаро".

Слезоточивый газ полиция применила в Дижоне, где манифестанты попытались проникнуть в запрещенную префектом для протестных акций центральную часть города. Отдельные очаги напряженности возникали в других городах, в частности в Лионе, но на фоне многотысячной мобилизации протестующих СМИ оценивают прошедшую пятую подряд субботу манифестаций как спокойную.

В комментариях телеканалов отмечалось, что среди протестующих были вакцинированные от COVID-19 люди, немало манифестантов пришло семьями, с детьми.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха.

Проверяют "санитарные пропуска" также при посещении крупных торговых центров.

Теги: #франция #санпаспорта #протесты
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