15 августа: Какой сегодня праздник

15 августа по церковному календарю отмечают праздник Стефана Первомученика. В этот день церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана. Другие названия праздника: "Степан", "Стефан", "Сеновал". 15 августа крестьяне заканчивали покос травы, собирали поздноцветущие травы, совершали охранительный обряд с лошадьми.

Также сегодня праздник:

- День археолога

- Вознесение Девы Марии

- Всемирный день бездомных животных

- Международный день геокешинга

- Праздник сладких огурцов

- День рождения телефонного приветствия "Алло"

- День шептания с лунными Девами

- День расслабления в США

- День освобождения Кореи

- День матери в Коста-Рике

- День неудач в США

- Праздник разлива Нила в Египте

- День лимонного пирога с безе в США

Именины празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор,

Приметы

Погода с утра будет такая, какая и в следующие 6 недель

Дождь пошел - будет богатый урожай картофеля.

Северо-восточный ветер дует - урожай зерновых не удастся.

События

1385 - В замке Крево (территория современной Беларуси) Кревскую унию Польского королевства и Великого княжества Литовского подписал Великий князь литовский и русский и польский король, обладатель и наследник Руси из династии Гедиминовичей Ягайло.

1556 - По воле и на средства княгини Анастасии Заславской Гольшанской в Свято-Троицком монастыре начали создавать Евангелие живым украинским языком - завершили 29 августа 1561 г. в Пересопницком монастыре (ныне Ровенская обл.) - потому Пересопницкое Евангелие.

1819 - В селе Сокиринцах на Черниговщине родился Григорий Павлович Галаган, меценат. На свои средства открыл коллегию Павла Галагана в Киеве, гимназию в Прилуках (1874), ремесленные училища в Ичнянском и Прилуцком уездах, несколько народных школ. Один из основателей Киевской городской публичной библиотеки (ныне Национальная парламентская библиотека Украины).

1848 - В с. Старый Мерчик в Харьковской области умер 57-летний художник Петр Соколов, основатель школы портретной акварели.

1861 - В Екатеринославе (г.Днепр) родился Владимир Беклемишев - украинский и российский скульптор и педагог. Автор первого в Украине скульптурного изображения Тараса Шевченко.

1873 - На хуторе Романца в поселке с. Конюшков на Бродовщине родился Застырец Иосиф Яковлевич, священник УГКЦ, доктор философии. Выдвигал Ивана Франко на соискание премии Нобеля.

1920 - В Харькове от голода умерла 79-летняя Кристина Алчевская - украинский педагог, организатор народного образования, жена основателя г. Алчевск Алексея Алчевского

1965 - В Менло-Парк (Калифорния) скончался 80-летний Владимир Прокофьевич Тимошенко, экономический консультант украинских правительств и руководитель Института экономической конъюнктуры при УАН. В 1919 году - экономический советник украинской дипломатической миссии на мирной конференции в Париже.