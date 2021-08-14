Вблизи Говерлы продолжаются поиски малолетнего ребенка, который отстал от туристической группы и заблудился

В Ивано-Франковской области на горе Говерла продолжаются поиски малолетнего ребенка, который в субботу отстал от туристической группы и заблудился, сообщили в ГСЧС.

"14 августа, около 19:05, во время подъема группы туристов в составе 6 человек из г.Коломыя по зеленому маршруту на г.Говерла, вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

Для проведения поисковых работ от ГСЧС присоединились спасатели поисково-спасательного отделения в составе 4 человек. Впоследствии к поискам дополнительно было привлечено еще 5 чрезвычайников и 11 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, находившихся в лагере на горе Говерла.

Также к поискам приобщили 2 спасателя на квадроцикле ПРВ г.Лазенщина ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

"Объявлен "Сбор-Авария" поисково-спасательного отделения ГСЧС г.Яремче. Поиски ребенка продолжаются", – подчеркнули спасатели.