Во время акции под ОП неизвестные избили журналиста, открыто уголовное производство

По факту нанесения телесных повреждений журналисту неизвестными во время проведения акции у Офиса президента в субботу открыто уголовное производство, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избили его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Правоохранители Печерского управления полиции приняли заявление журналиста о правонарушения.

"Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", – сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Глава МВД подчеркнул, что полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.

Монастырский отметил, что для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.

При этом он обратил внимание на то, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. "Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", - заявил Монастырский.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.