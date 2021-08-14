Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции у ОП

Правоохранители обеспечили порядок и безопасность во время акции у Офиса президента в субботу, сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полиция и военнослужащие Нацгвардии обеспечили порядок и публичную безопасность во время акции у ОП, несмотря на попытки части ее участников спровоцировать конфликт с правоохранителями. При этом пострадали работники полиции и военнослужащий Нацгвардии", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга с участием начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского.

По словам Клименко, полицейские помнят события под Верховной Радой в августе 2015 года: тогда от брошенной в толпу гранаты погибли четыре бойца Нацгвардии и десятки правоохранителей получили ранения.

"Полиция приняла решение осмотреть вещи, которые могли бы пронести в Офис президента участники акции. Однако активисты в категорической форме отказались от осмотра и ими была дана команда на атаку рядов Национальной полиции и гвардии", - сообщил глава Нацполиции.

Клименко отметил, что участники акции начали вынимать мостовую, в сторону стражей порядка полетели камни, палки и дымовые шашки. По предварительной информации, семь полицейских получили термические ожоги глаз от распыления газа участниками акции. Кроме того, один нацгвардеец получил ранение руки. Степень тяжести травм пострадавших правоохранителей выясняют медики.

Глава Нацполиции подчеркнул, что полиция выступает за мирное проведение массовых акций.

"Мы - против провокаций и за мирное проведение любой акции. Наличие работников полиции и национальной гвардии - это те необходимые меры, чтобы обеспечить порядок на территории, где проводятся акции", - отметил он.

По словам начальника полиции Киева, правоохранители немедленно реагировали на все правонарушения во время массовых акций.

"Приоритетом для полицейских является жизнь и здоровье граждан, поэтому для мирного проведения митингов и акций, мы призываем участников соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок. Правоохранители продолжают несение службы на улицах столицы в целях безопасности граждан", - добавил Выговский.

В информации также отмечается, что полицейские собирают информацию относительно обстоятельств происшествия и определят ее правовую квалификацию.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Глава МВД подчеркнул, что полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.

Монастырский отметил, что для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.

При этом он обратил внимание на то, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. "Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", - заявил Монастырский.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

Как сообщалось, партия "Национальный корпус" анонсировала на субботу акцию у здания Офиса президента с требованиями отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым. Партия также обвинила президента в репрессиях против т.н "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

Из-за столкновений с правоохранителями на улице Банковая, протестующие переместились на улицу Грушевского под дом, где, по их утверждению, находится квартира президента. Там они скандировали лозунги, жгли файеры и затем разошлись.