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17:44 14.08.2021

"Уволили задним числом". Российские наемники ликвидировали ефрейтора, убившего спьяну семь человек

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"Уволили задним числом". Российские наемники ликвидировали ефрейтора, убившего спьяну семь человек

Российские наемники на Донбассе обнаружили и ликвидировали военнослужащего российских оккупационных войск Даниила Цуприка, который после употребления спиртных напитков открыл стрельбу и применил гранату, в результате чего погибли семь человек.

"Известно, что подразделение специального назначения Министерства внутренних дел так называемой ДНР обнаружило и ликвидировало ефрейтора Цуприка. После этого, во избежание ответственности, командование 9 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР, в котором проходил службу Д.Цуприк, приняло решение об увольнении указанного преступника "задним числом" - 9 августа", - сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в субботу.

ГУР также опубликовало расшифровку радиоперехвата о том, как оккупанты восприняли новость о ликвидации своего "боевого побратима".

Учитывая резонанс истории, в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса был проведен инструктаж отдельных должностных лиц об ограничении использования мобильных телефонов для передачи служебной информации, добавили в разведке.

Как сообщалось, на днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса т.н. ДНР после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей.

Теги: #наемник #гур #ликвидация #донбасс
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Интерфакс-Украина
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