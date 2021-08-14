В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было семь человек, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.

Самолет находился на балансе управления лесным хозяйством Турции.

О судьбе экипажа и находившихся на борту людей не сообщается.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что на борту самолета Бе-200 находились пять российских военных и трое граждан Турции.

"На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России", - сообщили в Минобороны РФ, добавив, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе н.п. Адана самолет потерпел катастрофу.