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15:46 14.08.2021

Полиция сообщила о нескольких пострадавших в ходе столкновений на Банковой

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Полиция сообщила о нескольких пострадавших в ходе столкновений на Банковой

Семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса президента. Также среди пострадавших - несколько граждан, сообщается на сайте полиции Киева.

"7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении.

"14 августа во время запланированной акции у Офиса президента Украины состоялись столкновения между митингующими и правоохранителями. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалась показывать содержимое сумок, а в дальнейшем - спровоцировали конфликт с применением дымовых шашек и камней в сторону правоохранителей. 7 полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан", - отмечается в сообщении

Правоохранители продолжают обеспечивать порядок и безопасность во время акции и призывают ее участников не нарушать общественный порядок.

Теги: #пострадавшие #протест
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