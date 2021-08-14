События

14:53 14.08.2021

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

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Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Восемь правоохранителей пострадали во время обеспечения правопорядка в ходе акции протеста на улице Банковая, где находится Офис президента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Восемь правоохранителей пострадали: один нацгвардеец получил резанные раны, еще семеро пострадали от газа", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, полицейские пострадали не от взрыва. Взрывпакет, по неподтвержденной информации, был применен для отвлечения внимания.

Также собеседник агентства сообщил, что слезоточивый газ был применен с обеих сторон: и правоохранителями, и участниками акции протеста.

"Активисты ограбили машину с продуктами, которые были привезены для близлежащего магазина. Забрали несколько ящиков с молоком, чтобы обезопасить себя от последствий применения слезоточивого газа", - утверждает источник в правоохранительных органах.

Теги: #опу #нацкорпус #полиция
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