Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Восемь правоохранителей пострадали во время обеспечения правопорядка в ходе акции протеста на улице Банковая, где находится Офис президента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Восемь правоохранителей пострадали: один нацгвардеец получил резанные раны, еще семеро пострадали от газа", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, полицейские пострадали не от взрыва. Взрывпакет, по неподтвержденной информации, был применен для отвлечения внимания.

Также собеседник агентства сообщил, что слезоточивый газ был применен с обеих сторон: и правоохранителями, и участниками акции протеста.

"Активисты ограбили машину с продуктами, которые были привезены для близлежащего магазина. Забрали несколько ящиков с молоком, чтобы обезопасить себя от последствий применения слезоточивого газа", - утверждает источник в правоохранительных органах.