События

14:44 14.08.2021

Участники протеста на Банковой спровоцировали столкновения с правоохранителями – МВД

1 мин читать
Участники протеста на Банковой спровоцировали столкновения с правоохранителями – МВД

Участники акции протеста на улице Банковая, где находится Офис президента Украины (ОПУ), отказались пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с правоохранителями, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения. МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь телеканал "Наш" сообщил, что на улице Банковая, возле Офиса президента Украины, где проходит акция протеста партии "Национальный корпус", произошел взрыв, в результате чего ранен полицейский.

Видео, на котором видно как человеку в жилете с надписью "Полиция", оказывают помошь, размещено в телеграм-канале телеканала "Наш".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", протестующие из числа "Национального корпуса" переместились по улице Институтской в район Офиса президента.

В настоящее время участники митинга жгут файеры недалеко от здания и выкрикивают лозунг: "Вместе и до конца". Слышны хлопки.

На акции присутствует около 300 человек.

 

Теги: #опу #нацкорпус #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 14.08.2021
Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

13:30 14.08.2021
Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

04:14 14.08.2021
Встреча глав МВД стран ЕС в связи с миграционной ситуацией в Литве пройдет 18 августа

Встреча глав МВД стран ЕС в связи с миграционной ситуацией в Литве пройдет 18 августа

10:20 07.08.2021
Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

12:31 06.08.2021
Глава МВД: рынок земли - один из главных коррупционных вызовов

Глава МВД: рынок земли - один из главных коррупционных вызовов

09:45 06.08.2021
Полиция и СБУ разоблачили граждан Украины, которые наладили схему оздоровления боевиков НВФ и военнослужащих РФ в Крыму

Полиция и СБУ разоблачили граждан Украины, которые наладили схему оздоровления боевиков НВФ и военнослужащих РФ в Крыму

13:36 05.08.2021
На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

10:50 03.08.2021
Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

Глава МВД Монастырский должен взять под личный контроль расследование смерти Шишова - заявление МФО "За демократическую Беларусь"

17:01 29.07.2021
Проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время распространится на 1 тыс. громад - Монастырский

Проект "Полицейский офицер громады" в ближайшее время распространится на 1 тыс. громад - Монастырский

16:41 29.07.2021
Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Нацполиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции сбой информационной системы нарушил выдачу "санитарных паспортов"

Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

Зеленский увеличил штатную численность сотрудников Представительства президента в АРК

Кандидаты на пост руководителей местных госадминистраций должны предоставить сертификат об уровне владения украинским языком – указ

Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

В Японии проливные дожди привели к оползням и наводнениям, люди покидают свои дома

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА