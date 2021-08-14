Участники акции протеста на улице Банковая, где находится Офис президента Украины (ОПУ), отказались пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с правоохранителями, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения. МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь телеканал "Наш" сообщил, что на улице Банковая, возле Офиса президента Украины, где проходит акция протеста партии "Национальный корпус", произошел взрыв, в результате чего ранен полицейский.

Видео, на котором видно как человеку в жилете с надписью "Полиция", оказывают помошь, размещено в телеграм-канале телеканала "Наш".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", протестующие из числа "Национального корпуса" переместились по улице Институтской в район Офиса президента.

В настоящее время участники митинга жгут файеры недалеко от здания и выкрикивают лозунг: "Вместе и до конца". Слышны хлопки.

На акции присутствует около 300 человек.