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14:19 14.08.2021

Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

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Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

Число жертв наводнений и селей в причерноморском районе Турции возросло до 44 человек, сообщают в субботу западные и местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

По данным управления, 36 человек погибли в провинции Кастамону, семь - в Синопе и один - в Бартине. В Синопе также девять человек госпитализировали с травмами.

Наводнения снесли дома, разорвали мосты и затопили автодороги. Жители Кастамону в социальных сетях заявляют о сотнях пропавших без вести людей.

Спасательные отряды вместе с кинологами, вертолетами и самолетами ведут поиски людей. До и после наводнения в провинциях эвакуировали свыше 2 тыс. человек, многих временно разметили в студенческих общежитиях.

Зону бедствия на севере Турции накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции в связи с наводнениями, повлекшими гибель людей.

"Искренние соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и дружественному народу Турции в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнения в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский в Твиттере.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "Украина солидарна с нашими турецкими друзьями и союзниками в это тяжелое время испытаний".

 

Теги: #наводнения #жертвы #турция
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