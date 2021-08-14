Зеленский увеличил штатную численность сотрудников Представительства президента в АРК

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ от 17 октября 2019 года №758 "Вопросы Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым".

Соответствующий указ Зеленский подписал 13 августа, его текст опубликован на сайте главы государства.

Так, предельная численность сотрудников Представительства президента Украины в АРК увеличена на 10 человек, до 45 штатных единиц.

Кроме того, согласно изменениям, признано целесообразным временное размещение Представительства президента Украины в АРК в Киеве, а одного из заместителей постоянного представителя президента в АРК и отдельных сотрудников Представительства – в Херсоне.

Ранее в Херсоне размещались отдельные структурные подразделения Представительства для обеспечения работы по личному приему граждан, рассмотрению обращений физических и юридических лиц, обеспечения доступа к публичной информации.

Кроме того, один из пунктов указа дополнен обязанностями Представительства в рамках деятельности Крымской платформы. Так Представительство президента в АРК будет предоставлять экспертную, консультативную, информационную и другую поддержку реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы.