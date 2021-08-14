События

14:00 14.08.2021

Зеленский увеличил штатную численность сотрудников Представительства президента в АРК

1 мин читать
Зеленский увеличил штатную численность сотрудников Представительства президента в АРК

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ от 17 октября 2019 года №758 "Вопросы Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым".

Соответствующий указ Зеленский подписал 13 августа, его текст опубликован на сайте главы государства.

Так, предельная численность сотрудников Представительства президента Украины в АРК увеличена на 10 человек, до 45 штатных единиц.

Кроме того, согласно изменениям, признано целесообразным временное размещение Представительства президента Украины в АРК в Киеве, а одного из заместителей постоянного представителя президента в АРК и отдельных сотрудников Представительства – в Херсоне.

Ранее в Херсоне размещались отдельные структурные подразделения Представительства для обеспечения работы по личному приему граждан, рассмотрению обращений физических и юридических лиц, обеспечения доступа к публичной информации.

Кроме того, один из пунктов указа дополнен обязанностями Представительства в рамках деятельности Крымской платформы. Так Представительство президента в АРК будет предоставлять экспертную, консультативную, информационную и другую поддержку реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы.

Теги: #крым #представительство #арк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 13.08.2021
Количество участников саммита "Крымской платформы" увеличилось до 42

Количество участников саммита "Крымской платформы" увеличилось до 42

11:35 13.08.2021
Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 государств и организаций - Кулеба

Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 государств и организаций - Кулеба

11:08 13.08.2021
Украина использует все возможности для сдерживания РФ в вопросе размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму – Кулеба

Украина использует все возможности для сдерживания РФ в вопросе размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму – Кулеба

10:35 13.08.2021
Венедиктова обсудила с Кристиной Квин "Крымскую платформу" и борьбу с коррупцией в Украине

Венедиктова обсудила с Кристиной Квин "Крымскую платформу" и борьбу с коррупцией в Украине

17:29 12.08.2021
Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

Кулеба прокомментировал приезд Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

14:24 12.08.2021
В МУС направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму – Венедиктова

В МУС направлено сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму – Венедиктова

16:59 10.08.2021
РФ продолжает нарушать право на свободу вероисповедания во временно оккупированном Крыму – Денисова

РФ продолжает нарушать право на свободу вероисповедания во временно оккупированном Крыму – Денисова

16:33 10.08.2021
Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

Мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины в Черном и Азовском морях – госсекретарь США Блинкен

16:30 10.08.2021
Количество участников саммита "Крымской платформы" возросло до 37 - Кулеба

Количество участников саммита "Крымской платформы" возросло до 37 - Кулеба

13:52 10.08.2021
Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

Резников выступает за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на эскалацию в оккупированном Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Участники протеста на Банковой спровоцировали столкновения с правоохранителями – МВД

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

ПОСЛЕДНЕЕ

Восемь правоохранителей пострадали в результате столкновений под Офисом президента – источник

Участники протеста на Банковой спровоцировали столкновения с правоохранителями – МВД

Во Франции сбой информационной системы нарушил выдачу "санитарных паспортов"

Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

Кандидаты на пост руководителей местных госадминистраций должны предоставить сертификат об уровне владения украинским языком – указ

Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

В Японии проливные дожди привели к оползням и наводнениям, люди покидают свои дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА