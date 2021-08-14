События

13:30 14.08.2021

Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

1 мин читать
Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

Офис президента Украины взят под усиленную охрану Нацполицией перед запланированным на субботу митингом партии "Национальный корпус", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Партия "Национальный корпус" намерена провести в субботу акцию протеста у Офиса президента Украины, требуя отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

В заявлении, распространенном ранее, партия также обвиняет президента в репрессиях против т.н. "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

"Повестка дня нового сезона начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины", - говорится в заявлении.

Партия требует "публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства: от имплементации формулы Штайнмайера, то есть проведения выборов под дулами автоматов и легализации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован".

Теги: #офис_президента #нацкорпус #охрана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 07.08.2021
Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

13:36 05.08.2021
На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса

00:24 04.08.2021
Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

Чаус будет находиться под охраной СБУ до суда

19:22 27.07.2021
Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями – Зеленский

18:38 15.07.2021
Рада обновила законодательство об охране атмосферного воздуха

Рада обновила законодательство об охране атмосферного воздуха

20:22 13.07.2021
Депутаты "Европейской солидарности" обвинили действующую власть в системном преследовании защитников Украины

Депутаты "Европейской солидарности" обвинили действующую власть в системном преследовании защитников Украины

19:11 09.07.2021
ОП планирует регулярное проведение брифингов пресс-секретаря Зеленского

ОП планирует регулярное проведение брифингов пресс-секретаря Зеленского

16:40 09.07.2021
Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

16:48 06.07.2021
Депутат Арьев утверждает, что в Офисе президента требуют от суда жестких решений по мере пресечения Павловскому и Шандре

Депутат Арьев утверждает, что в Офисе президента требуют от суда жестких решений по мере пресечения Павловскому и Шандре

17:07 19.06.2021
Дугарь посетила Офис президента для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины - Подоляк

Дугарь посетила Офис президента для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины - Подоляк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием Беленюка в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидаты на пост руководителей местных госадминистраций должны предоставить сертификат об уровне владения украинским языком – указ

Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

В Японии проливные дожди привели к оползням и наводнениям, люди покидают свои дома

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

Госэкоинспекция Украины внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных объектов

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации пожаров в Греции

Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА