Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

Офис президента Украины взят под усиленную охрану Нацполицией перед запланированным на субботу митингом партии "Национальный корпус", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Партия "Национальный корпус" намерена провести в субботу акцию протеста у Офиса президента Украины, требуя отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

В заявлении, распространенном ранее, партия также обвиняет президента в репрессиях против т.н. "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

"Повестка дня нового сезона начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины", - говорится в заявлении.

Партия требует "публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства: от имплементации формулы Штайнмайера, то есть проведения выборов под дулами автоматов и легализации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован".