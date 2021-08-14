Кандидаты на пост руководителей местных госадминистраций должны предоставить сертификат об уровне владения украинским языком – указ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур на назначение на должности и увольнение с должностей руководителей местных государственных администраций.

Соответствующий указ, которым вносятся изменения в указ президента от 4 августа 2006 года № 675, Зеленский подписал 13 августа. Текст документа обнародован на сайте главы государства.

Так, предложения относительно кандидатур для назначения на посты глав районных государственных администраций должны содержать копию "государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".