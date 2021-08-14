Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

В пункте пропуска "Ягодин" военнослужащие Волынского отряда совместно с таможенниками выявили почти 9 тысяч единиц диетических добавок, которые не значились в товаросопроводительных документах.

Как сообщается на сайте МВД, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра грузовика, которым из Латвии в Украину перевозили медикаменты.

"По результатам совместной с сотрудниками таможни проверки и полного пересчета товара выявлено почти 9 тысяч единиц диетических добавок, которые не значились в товаросопроводительных документах. Выявленный товар изъяли сотрудники Гостаможслужбы, его стоимость составила более 1 млн грн", - отмечается в сообщении.