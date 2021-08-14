События

13:06 14.08.2021

Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

1 мин читать
Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

В пункте пропуска "Ягодин" военнослужащие Волынского отряда совместно с таможенниками выявили почти 9 тысяч единиц диетических добавок, которые не значились в товаросопроводительных документах.

Как сообщается на сайте МВД, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра грузовика, которым из Латвии в Украину перевозили медикаменты.

"По результатам совместной с сотрудниками таможни проверки и полного пересчета товара выявлено почти 9 тысяч единиц диетических добавок, которые не значились в товаросопроводительных документах. Выявленный товар изъяли сотрудники Гостаможслужбы, его стоимость составила более 1 млн грн", - отмечается в сообщении.

Теги: #добавки #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:52 12.08.2021
Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

18:01 07.08.2021
На Прикарпатье задержали самолет Ан-2, причастный к контрабанде

На Прикарпатье задержали самолет Ан-2, причастный к контрабанде

11:24 29.07.2021
ГБР продолжает спецоперацию по ликвидации канала контрабанды на киевской таможне

ГБР продолжает спецоперацию по ликвидации канала контрабанды на киевской таможне

17:04 23.07.2021
СБУ заблокировала международный канал контрабанды в ЕС поддельных сигарет из Ближнего Востока, изъято более 10 тонн сигарет

СБУ заблокировала международный канал контрабанды в ЕС поддельных сигарет из Ближнего Востока, изъято более 10 тонн сигарет

12:36 23.07.2021
Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов

09:20 23.07.2021
В Мариуполе изъята крупная партия сигарет из Крыма на более 500 тыс. грн – ГПСУ

В Мариуполе изъята крупная партия сигарет из Крыма на более 500 тыс. грн – ГПСУ

17:06 09.07.2021
Венедиктова: с контрабандой нужно бороться жестко, как с экономическим терроризмом

Венедиктова: с контрабандой нужно бороться жестко, как с экономическим терроризмом

12:55 03.07.2021
Гражданин Турции пытался нелегально ввезти в Украину бриллианты и золотые изделия на 4,5 млн.грн - Госпогранслужба

Гражданин Турции пытался нелегально ввезти в Украину бриллианты и золотые изделия на 4,5 млн.грн - Госпогранслужба

02:07 01.07.2021
В Одесской области пресечена контрабанда крупной партии кокаина из Эквадора

В Одесской области пресечена контрабанда крупной партии кокаина из Эквадора

12:15 30.06.2021
СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием Беленюка в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция усиленно охраняет Офис президента перед митингом Нацкорпуса

Кандидаты на пост руководителей местных госадминистраций должны предоставить сертификат об уровне владения украинским языком – указ

В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

В Японии проливные дожди привели к оползням и наводнениям, люди покидают свои дома

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

Госэкоинспекция Украины внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных объектов

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации пожаров в Греции

Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА