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12:50 14.08.2021

В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19

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В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19

В Киеве за минувшие сутки выявили 198 больных COVID-19, два человека умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"198 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус в сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве 5257 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания в настоящее время - 221 129", - сообщил Кличко.

Заболели 121 женщина в возрасте от 21 до 86 лет, 69 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет. А также 4 девочки от 5 до 12 лет и 4 мальчика от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных COVID-19, а также 20 человек с подозрением на COVID-19 и с пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 310 человек. В целом коронавирус преодолели 214 009 жителей столицы.

Теги: #киев #covid_19 #статистика
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