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11:40 14.08.2021

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

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Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сухо, довольно свежо ночью и жарко днем, лишь в юго-восточной части страны повышенная влажность, теплее ночью и нежарко днем, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье на большей части территории страны без осадков; температура ночью 11-16°, в Одесской области до 20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем около 20°.

В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 14-16°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 августа самая высокая температура днем была 36,5 в 2010г., самая низкая ночью 6,2 в 1909г.

В понедельник, 16 августа, в Украине без осадков, лишь на крайнем западе днём местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днём 29-34°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

14 августа в 8 часов утра температура воды в Черном море была 22-25°, в Азовском море 24-27°, в Днепре, в пределах Киева, 24°.

Теги: #погода #прогноз
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