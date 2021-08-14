В Японии проливные дожди привели к оползням и наводнениям, люди покидают свои дома

Мощные проливные дожди на западе Японии вызвали наводнения и оползни, власти призвали более миллиона человек покинуть дома из соображений безопасности, сообщают в субботу японские СМИ.

Власти Хиросимы и префектур северной части острова Кюсю объявили об эвакуации. Одна женщина погибла в префектуре Нагасаки на западном побережье Кюсю и двое других членов этой семьи числятся пропавшими без вести. Там же действуют предупреждения о чрезвычайной погодной ситуации. Порядка 1,4 млн человек призвали немедленно покинуть дома, сообщает канал NHK.

В Нагасаки работают спасательные службы, полиция, размещены военнослужащие для оказания помощи населению, поиска пропавших без вести. Спасатели работают и в Фукуоке, также на острове Кюсю. В соседней префектуре Сага хлынули оползни.

Ожидается, что ливни продолжатся на большей части территории страны на протяжении еще нескольких ближайших дней, и ситуация с наводнениями и оползнями может ухудшиться.