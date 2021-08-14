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11:17 14.08.2021

Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

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Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, сообщила пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной Церкви (ПЦУ).

"В воскресенье, 22 августа, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля - Всесвятейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба информирует, что богослужение начнется в 09.00, просит духовенство и верующих учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Теги: #епифаний #варфоломей #литургия #святая_софия
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