События

10:10 14.08.2021

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

1 мин читать
Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре - СМИ

Боевики движения "Талибан" захватили радиостанцию в городе Кандагар, который они взяли под контроль на этой неделе в результате масштабного военного наступления, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Агентство сообщает, что талибы опубликовали видеозапись, на которой повстанец объявляет о захвате главной радиостанции Кандагара. Она будет переименована в "Голос шариата" и будет транслировать новости и выдержки из Корана, отмечает он на записи.

Боевик в ходе видеообращения заявил, что все сотрудники радиостанции присутствуют на рабочих местах, однако не уточнил, о каких именно сотрудниках идет речь. Неизвестный на видеозаписи также поздравил жителей Кандагара с тем, что он перешел под контроль талибов.

Associated Press отмечает, что у боевиков на протяжении многих лет были передвижные радиостанции, но в крупных городах они никогда не работали. Музыка на них запрещена.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 18 афганских провинций и продолжают наступление.

Теги: #кандагар #радиостанция #захват #талибы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:48 14.08.2021
Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Более 2 тыс талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

15:08 13.08.2021
Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

23:47 12.08.2021
Брюссель предупреждает талибов об ожидающем их непризнании в случае насильственного захвата власти

Брюссель предупреждает талибов об ожидающем их непризнании в случае насильственного захвата власти

19:20 12.08.2021
Талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана - СМИ

Талибы захватили Герат - третий по величине город Афганистана - СМИ

06:28 11.08.2021
Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана

Талибы объявили о захвате центра провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана

05:07 11.08.2021
Министр обороны РФ сообщил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Министр обороны РФ сообщил, что талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

21:35 10.08.2021
Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

Талибы захватили столицу провинции Баглан на севере Афганистана - СМИ

20:41 09.08.2021
Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

06:29 08.08.2021
Ведущая партия Афганистана обсуждает мобилизацию своих сторонников на борьбу с талибами

Ведущая партия Афганистана обсуждает мобилизацию своих сторонников на борьбу с талибами

18:26 06.08.2021
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, угрожавшему подорвать гранату в Кабмине – прокуратура

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, угрожавшему подорвать гранату в Кабмине – прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

На Донбассе два бойца ВСУ получили огнестрельное ранение в результате обстрелов российских наемников

В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием Беленюка в центре Киева

ЦИК прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума

ПОСЛЕДНЕЕ

Госэкоинспекция Украины внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных объектов

Украинские спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации пожаров в Греции

Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн

На Днепре в Киеве состоялась репетиция парада ВМС Украины ко Дню Независимости

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории - исследование

В Эстонии за сутки выявлены 282 новых случая заражения коронавирусом

В Украине за сутки сделали 161 792  прививки от коронавируса

В Ивано-Франковской области 2 человека погибли в ДТП, еще 3 травмированы

В Украине за сутки зафиксировано 1353 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай

Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА